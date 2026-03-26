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Francoforte: performance negativa per Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Bechtle
(Teleborsa) - Rosso per Bechtle, che sta segnando un calo del 3,78%.

La tendenza ad una settimana di Bechtle è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 26,61 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 27,63. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 28,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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