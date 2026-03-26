Milano 10:29
43.472 -1,23%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 10:29
10.001 -1,05%
Francoforte 10:29
22.610 -1,51%

Francoforte: rosso per Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Infineon
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 2,91%.

Il movimento di Infineon, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo del produttore di chip ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 39,04 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 39,9, mentre il primo supporto è stimato a 38,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```