Londra: movimento negativo per St. James's Place

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che tratta con una perdita del 2,35%.



La tendenza ad una settimana di St. James's Place è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,7 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12. Il peggioramento di St. James's Place è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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