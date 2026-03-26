Milano 17:35
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Nasdaq 18:20
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Dow Jones 18:20
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Londra 17:35
9.972 -1,33%
Francoforte 17:35
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Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,33%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.972,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,33%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,33%, archiviando la giornata a 9.972,17 punti.
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