Londra: scatto rialzista per St. James's Place

società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,21 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)