Milano 13:43
44.955 +2,11%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:43
10.393 +1,40%
Francoforte 13:43
23.883 +2,02%

Londra: scatto rialzista per St. James's Place

Migliori e peggiori
Londra: scatto rialzista per St. James's Place
(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a St. James's Place rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di St. James's Place suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,21 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```