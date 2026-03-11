Milano 14:57
Londra: performance negativa per St. James's Place

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che tratta con una perdita del 2,27%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di St. James's Place rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di St. James's Place rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 13,02 sterline, mentre i supporti sono stimati a 12,81. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,22.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
