Madrid: movimento negativo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Retrocede l'istituto finanziario con sede in Spagna, con un ribasso del 2,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Unicaja Banco si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,549 Euro. Supporto stimato a 2,491. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,607.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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