Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto finanziario con sede in Spagna, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Unicaja Banco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,87%, rispetto a -0,41% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il quadro di medio periodo di Unicaja Banco ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,593 Euro. Primo supporto individuato a 2,551. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,635.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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