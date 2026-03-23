Madrid: giornata depressa per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Retrocede l' istituto finanziario con sede in Spagna , con un ribasso del 2,65%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicaja Banco rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Unicaja Banco , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,407 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,445. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,393.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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