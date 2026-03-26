Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 19:54
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Dow Jones 19:54
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

New York: andamento negativo per 3M

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per 3M
(Teleborsa) - Rosso per il colosso industriale, che sta segnando un calo dell'1,90%.

Il movimento di 3M, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La situazione di medio periodo del gigante della manifattura resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 146,7 USD. Supporto visto a quota 144,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 149.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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