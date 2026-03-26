Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 19:55
23.680 -2,00%
Dow Jones 19:55
46.036 -0,85%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

New York: rosso per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per 3M
Ribasso composto e controllato per il colosso industriale, che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
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