New York: positiva la giornata per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palo Alto Networks , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Palo Alto Networks suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 152,7 USD con tetto rappresentato dall'area 159,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 148,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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