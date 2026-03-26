New York: positiva la giornata per Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di servizi di sicurezza informatica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palo Alto Networks, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Palo Alto Networks suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 152,7 USD con tetto rappresentato dall'area 159,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 148,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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