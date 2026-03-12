New York: scambi al rialzo per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Palo Alto Networks rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 169,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 166,4. L'equilibrata forza rialzista di Palo Alto Networks è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 172,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



