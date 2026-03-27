Wall Street apre in rosso: balzo dei rendimenti dei Treasury a 10 anni

(Teleborsa) - Apre in rosso la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,78% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 6.443 punti.



Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,63%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,62%.



Energia (+0,87%), beni di consumo per l'ufficio (+0,61%) e utilities (+0,58%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari (-1,44%), finanziario (-1,39%) e telecomunicazioni (-0,97%).



Su Wall Street pesano ancora le tensioni in Medio Oriente che continuano a alimentare il nervosismo degli investitori. Nonostante l'estensione al 6 aprile dell'ultimatum fissato dal Presidente Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio sono tornati a salire: il Brent ha guadagnato il 2,7%, superando i 110 dollari al barile. La chiusura di fatto dello stretto, vitale per un quinto del greggio mondiale, e lo scambio di attacchi tra Israele e Iran mantengono infatti alta la minaccia di un'escalation militare. Non bastano le rassicurazioni di Trump su Truth Social sul buon andamento dei colloqui con Teheran, con le autorità iraniane che negano pubblicamente qualsiasi negoziato.



Lo shock energetico sta alimentando forti timori inflattivi, portando i mercati a cancellare le aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve per il 2026, ipotizzando persino nuovi rialzi. Di conseguenza, i rendimenti dei Treasury a 10 anni sono balzati al 4,46%, il livello più alto da luglio, riflettendo un clima di profonda avversione al rischio.



Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+1,29%), Verizon Communication (+0,73%) e Apple (+0,66%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M , che continua la seduta con -2,74%.



Sostanzialmente invariato Boeing , che riporta un moderato -2,63%.



Resta vicino alla parità Goldman Sachs (-2,28%).



Piatta Caterpillar , che tiene la parità.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Thomson Reuters (+3,41%), Fortinet (+2,71%), Atlassian (+2,51%) e Autodesk (+1,87%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Seagate Technology , che ottiene -8,33%.



Tonfo di Palo Alto Networks , che mostra una caduta del 6,47%.



Lettera su Zscaler , che registra un importante calo del 6,43%.



Scende CrowdStrike Holdings , con un ribasso del 5,49%.

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