Wall Street chiude in netto rialzo
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,66%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.592 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,67%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,63%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+1,97%), beni di consumo secondari (+1,18%) e sanitario (+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto energia, che ha riportato una flessione di -0,53%.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Sherwin Williams (+2,63%), Merck (+2,58%), Amazon (+2,16%) e Nvidia (+2,00%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Verizon Communication, che ha chiuso a -1,06%.
Fiacca Nike, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.
Discesa modesta per Travelers Company, che cede un piccolo -0,83%.
Pensosa Chevron, con un calo frazionale dello 0,79%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano ARM Holdings (+16,38%), Advanced Micro Devices (+7,28%), Intel (+7,13%) e Alnylam Pharmaceuticals (+6,70%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verisk Analytics, che ha archiviato la seduta a -4,97%.
Sotto pressione Micron Technology, che accusa un calo del 3,40%.
Scivola Seagate Technology, con un netto svantaggio del 2,76%.
In rosso Palo Alto Networks, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:
Giovedì 26/03/2026
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 205K unità)
Venerdì 27/03/2026
15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,5 punti; preced. 56,6 punti)
Mercoledì 01/04/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale
Giovedì 02/04/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.
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