Wall Street chiude in netto rialzo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,66%; sulla stessa linea, lieve aumento per l' S&P-500 , che si porta a 6.592 punti.



Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,67%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,63%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+1,97%), beni di consumo secondari (+1,18%) e sanitario (+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto energia , che ha riportato una flessione di -0,53%.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Sherwin Williams (+2,63%), Merck (+2,58%), Amazon (+2,16%) e Nvidia (+2,00%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Verizon Communication , che ha chiuso a -1,06%.



Fiacca Nike , che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.



Discesa modesta per Travelers Company , che cede un piccolo -0,83%.



Pensosa Chevron , con un calo frazionale dello 0,79%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano ARM Holdings (+16,38%), Advanced Micro Devices (+7,28%), Intel (+7,13%) e Alnylam Pharmaceuticals (+6,70%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verisk Analytics , che ha archiviato la seduta a -4,97%.



Sotto pressione Micron Technology , che accusa un calo del 3,40%.



Scivola Seagate Technology , con un netto svantaggio del 2,76%.



In rosso Palo Alto Networks , che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 26/03/2026

13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 205K unità)



Venerdì 27/03/2026

15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,5 punti; preced. 56,6 punti)



Mercoledì 01/04/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale



Giovedì 02/04/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.

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