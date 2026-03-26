New York: scambi in positivo per ConocoPhillips

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale attiva nel settore energetico e petrolifero , che tratta in utile del 3,38% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConocoPhillips rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di ConocoPhillips sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 134,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 130,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 138,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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