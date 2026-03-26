Parigi: scambi negativi per Thales

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che tratta con una perdita del 2,03%.



Lo scenario su base settimanale di Thales rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le tendenza di medio periodo di Thales si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 243,7 Euro. Supporto stimato a 239,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 248,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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