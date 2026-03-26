Milano 13:45
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Francoforte 13:45
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Parigi: scambi negativi per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Legrand
Composto ribasso per il Gruppo industriale francese, in flessione del 3,42% sui valori precedenti.
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