Parigi: scambi negativi per Thales

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,11%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 242,9 Euro con prima area di resistenza vista a 250,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 240,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)