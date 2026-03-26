Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un ribasso del 2,19%.
Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 97,21 Euro. Primo supporto individuato a 95,47. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 98,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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