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Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia
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Finanza
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Indici settoriali
26 marzo 2026 - 17.00
Il
Comparto italiano auto e ricambi
guadagna lo 0,86% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 254.283,81 punti.
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