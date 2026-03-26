Piazza Affari: si concentrano le vendite su RCS
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo editoriale, che mostra un decremento dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che RCS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,87%, rispetto a -1,4% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9023 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9423. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,9823.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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