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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio
Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 3,30% sui valori precedenti.
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