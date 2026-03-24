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Piazza Affari: si concentrano le vendite su IREN

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su IREN
Ribasso composto e controllato per l'utility emiliana, che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.
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