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Si muove in ribasso Antofagasta a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Antofagasta a Londra
Ribasso scomposto per la compagnia mineraria, che esibisce una perdita secca del 4,75% sui valori precedenti.
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