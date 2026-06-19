Londra: andamento negativo per Antofagasta

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia mineraria , con un ribasso del 3,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda sudamericana estrattrice di rame . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 41,26 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 39,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 39,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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