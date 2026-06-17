Londra: risultato positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria , con un rialzo del 2,13%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.





Tecnicamente, Antofagasta è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,62 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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