Si muove in ribasso Lam Research a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che mostra un -8,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lam Research, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lam Research, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 222,9 USD. Primo supporto visto a 210,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 206,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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