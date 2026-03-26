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Terna, Di Foggia: completata profonda trasformazione, pronti a sfide sempre più complesse

Energia, Finanza
Terna, Di Foggia: completata profonda trasformazione, pronti a sfide sempre più complesse
(Teleborsa) - "I risultati del 2025 di Terna confermano la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari e l'accelerazione nell'esecuzione dei principali progetti, operando con successo in uno scenario energetico e geopolitico particolarmente complesso". Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, commentando i risultati 2025.

"I risultati economico-finanziari in miglioramento, l'aumento progressivo degli investimenti e l'avanzamento nella realizzazione di infrastrutture di rete strategiche per il Paese testimoniano la solidità del nostro modello industriale e la credibilità del percorso di sviluppo", ha aggiunto.

"Negli ultimi tre anni, Terna ha completato una profonda trasformazione, consolidando il proprio ruolo di abilitatore della transizione energetica con una visione fondata su innovazione, sostenibilità e sviluppo delle competenze professionali - ha spiegato Di Foggia - Il mercato ci ha riconosciuto come un operatore affidabile e capace di sostenere investimenti di lungo termine. Oggi, forti dei risultati conseguiti nel 2025 e delle basi costruite negli anni precedenti, siamo pronti ad affrontare sfide sempre più complesse e a contribuire all'indipendenza energetica del Paese e alla sicurezza ed efficienza del sistema elettrico".
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