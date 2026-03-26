Terna, Di Foggia: completata profonda trasformazione, pronti a sfide sempre più complesse

(Teleborsa) - "I risultati del 2025 di Terna confermano la crescita di tutti gli indicatori
economico-finanziari e l'accelerazione nell'esecuzione dei principali progetti, operando con successo in uno scenario energetico e geopolitico particolarmente complesso". Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Terna
, commentando i risultati 2025
.
"I risultati economico-finanziari in miglioramento, l'aumento progressivo degli investimenti e l'avanzamento nella realizzazione di infrastrutture di rete strategiche per il Paese testimoniano la solidità del nostro modello industriale e la credibilità del percorso
di sviluppo", ha aggiunto.
"Negli ultimi tre anni, Terna ha completato una profonda trasformazione
, consolidando il proprio ruolo di abilitatore della transizione energetica con una visione fondata su innovazione, sostenibilità e sviluppo delle competenze professionali - ha spiegato Di Foggia - Il mercato ci ha riconosciuto come un operatore affidabile e capace di sostenere investimenti di lungo termine. Oggi, forti dei risultati conseguiti nel 2025 e delle basi costruite negli anni precedenti, siamo pronti ad affrontare sfide sempre più complesse
e a contribuire all'indipendenza energetica del Paese e alla sicurezza ed efficienza del sistema elettrico".