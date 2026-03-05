Open Fiber, Volturino connessa in FTTH: completata la rete ultraveloce

(Teleborsa) - Open Fiber
ha completato a Volturino
la rete FTTH
(Fiber-to-the-home, la fibra ottica fino all’interno degli edifici): il borgo in provincia di Foggia può ora contare su una rete a banda ultra larga di ultima generazione. Grazie all’intervento di Open Fiber, circa 2mila unità immobiliari sono state raggiunte dalla nuova infrastruttura di telecomunicazioni
, garantendo connessioni Internet ultraveloci oltre 1 Gigabit al secondo.
I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Volturino: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito
, contattare uno degli operatori disponibili
e scegliere il piano tariffario preferito
per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata.
Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territor
i che non grava sul bilancio del Comune. A Volturino Open Fiber ha realizzato l’infrastruttura in fibra ottica nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) e del Piano ‘Italia a 1 Giga’
, entrambi finanziati con fondi pubblici
. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che hanno consentito di riutilizzare le infrastrutture esistenti.