Open Fiber, Volturino connessa in FTTH: completata la rete ultraveloce

(Teleborsa) -ha completato ala(Fiber-to-the-home, la fibra ottica fino all’interno degli edifici): il borgo in provincia di Foggia può ora contare su una rete a banda ultra larga di ultima generazione. Grazie all’intervento di Open Fiber,, garantendo connessioni Internet ultraveloci oltre 1 Gigabit al secondo.I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Volturino: gli utenti interessati possonoper iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata.Si tratta di uni che non grava sul bilancio del Comune. A Volturino Open Fiber ha realizzato l’infrastruttura in fibra ottica nell’ambito del, entrambi. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che hanno consentito di riutilizzare le infrastrutture esistenti.