Open Fiber, Volturino connessa in FTTH: completata la rete ultraveloce

(Teleborsa) - Open Fiber ha completato a Volturino la rete FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica fino all’interno degli edifici): il borgo in provincia di Foggia può ora contare su una rete a banda ultra larga di ultima generazione. Grazie all’intervento di Open Fiber, circa 2mila unità immobiliari sono state raggiunte dalla nuova infrastruttura di telecomunicazioni, garantendo connessioni Internet ultraveloci oltre 1 Gigabit al secondo.

I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Volturino: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata.

Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. A Volturino Open Fiber ha realizzato l’infrastruttura in fibra ottica nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) e del Piano ‘Italia a 1 Giga’, entrambi finanziati con fondi pubblici. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che hanno consentito di riutilizzare le infrastrutture esistenti.
