Terna avvia interventi sulla rete elettrica a Milano

(Teleborsa) - A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell', Terna pubblica l’avviso contenente l'elenco delle particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dal progetto. L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà quasi 80 milioni di euro, è finalizzata a garantire l’alimentazione dei futuri data center nella zona nord ovest della Città Metropolitana di Milano.Nel comune di Nerviano è prevista la realizzazione di unaprogettata in parte con tecnologia blindata compatta a ridotto consumo di suolo. Questa soluzione, basata sull’assemblaggio di elementi modulari prefabbricati all’interno di un edificio civile, consente di ridurre l’ingombro complessivo di circa il 40% rispetto alle tradizionali stazioni elettriche. La stazione sarà collegata alla linea elettrica esistente "" tramite due nuovi raccordi aerei.L’infrastruttura sarà inoltre integrata nel, tra cui la piantumazione lungo il perimetro di una fascia boscata che richiama gli elementi caratteristici del paesaggio urbano e rurale circostante.I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dalle opere, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lombardia e dei Comuni coinvolti di Nerviano e di Arluno. Eventuali osservazioni scritteCon oltre 450 dipendenti,, confermando il proprio ruolo nello sviluppo e nella sicurezza del sistema elettrico regionale.