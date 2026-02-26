Terna cede le attività di trasmissione elettrica in Perù

Terna

(Teleborsa) - Terna Plus e Rete, società del Gruppo, hanno sottoscritto oggi con Engie Transmisiòn Perù (società del Gruppo Engie) un accordovincolante per la cessione del 100% delle quote della società Terna Peru S.A.C., titolare di una linea elettrica a 138kV, della lunghezza di 132km, che unisce le stazioni elettriche di Aguaytía e Pucallpa, nella regione di Ucayali in Perù.Il valore dell’operazione è pari a circa 15 milioni di dollari.Il closing è atteso entro il terzo trimestre del 2026, conseguentemente al verificarsi di alcune condizioni sospensive.L’operazione si inquadra nell’ambito della rifocalizzazione strategica del Gruppo Terna, realizzata mediante la valorizzazione degli asset sviluppati in Sud America, confermata nell’Aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028.