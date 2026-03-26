Usa: l'Antitrust tira le orecchie alle società di pagamento che escludono i clienti dai servizi bancari

Visa, Mastercard, PayPal Holdings e Stripe le società destinatarie della missiva della FTC

(Teleborsa) - Visa , Mastercard , PayPal Holdings e Stripe hanno ricevuto lettere da un'autorità antitrust Usa che le avvertiva di non negare ai clienti l'accesso ai servizi in base alle loro opinioni politiche o religiose.



Il presidente della Federal Trade Commission (FTC) statunitense, Andrew Ferguson, ha inviato le lettere agli amministratori delegati delle società di pagamento, citando segnalazioni di alcuni clienti bloccati a causa delle loro convinzioni.



"È incompatibile con i valori americani negare a cittadini rispettosi della legge la possibilità di gestire le proprie attività legittime e di provvedere al sostentamento delle proprie famiglie perché hanno attirato l'ira di funzionari americani corrotti, attivisti troppo zelanti o, ancor più preoccupante, governi stranieri che cercano di controllare il dibattito pubblico", ha affermato Ferguson in una dichiarazione di giovedì.



Le lettere avvertono le aziende che qualsiasi atto o pratica volta a escludere i clienti dalle piattaforme o a negare loro l'accesso a prodotti o servizi finanziari, o a facilitare tale condotta da parte di altre aziende, che sia incompatibile con i termini di servizio o con le ragionevoli aspettative del cliente, potrebbe violare la legge FTC e potrebbe portare a un'indagine della FTC e a potenziali azioni coercitive.



La "debancarizzazione" dei conservatori - ha osservato Bloomberg giovedì - è stata una priorità per l'amministrazione Trump, che all'inizio di quest'anno ha citato in giudizio JPMorgan e il suo amministratore delegato, Jamie Dimon, sostenendo che la banca avesse interrotto i rapporti con il presidente e le sue aziende per motivi politici.

Condividi

```