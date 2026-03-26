USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano meno delle attese a 210mila unità

(Teleborsa) - Aumentano poco meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 21 marzo, i "claims" sono risultati pari a 210 mila unità, in aumento di 5.000 unità rispetto al dato della settimana precedente, pari a 205.000, a fronte delle 211 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 210.500 unità, in calo di 250 unità rispetto al dato della settimana precedente (210.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 14 marzo, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.819.000, in calo di 32.000 dal dato rivisto della settimana precedente (1.851.000). Il dato è inferiore anche alla stima degli analisti 1.860.000 unità



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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