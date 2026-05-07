USA: Richieste sussidi disoccupazione salgono meno delle attese a 200mila unità

(Teleborsa) - Salgono meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 2 maggio, i "claims" sono risultati pari a 200 mila unità, in aumento di 10.000 unità rispetto alle 190 mila della settimana precedente (rivisto da 189 mila) ma inferiore rispetto alle 205 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 203.250 unità, in calo di 4.500 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente (207.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 25 aprile, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.766.000, in diminuzione di 10.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.776.000) e sotto le 1.800.000 attese.

Condividi

```