USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano oltre le attese a 225mila unità

(Teleborsa) - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 30 maggio, i "claims" sono risultati pari a 225mila unità, in incremento di 13 mila unità rispetto ai 212 mila della settimana precedente (rivisto da 215mila) e superiore ai 214 mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 214.750 unità, in aumento di 6.500 unità rispetto al dato della settimana precedente (208.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 23 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.777.000, in calo di 8.000 mila unità rispetto alle 1785.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.786.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.780.000.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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