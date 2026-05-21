USA: richieste sussidi disoccupazione scendono più del previsto a 209 mila

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 16 maggio, i "claims" sono risultati pari a 209 mila unità, in calo di 3.000 unità rispetto alle 212 mila della settimana precedente (rivisto da 211 mila) e alle 210 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 202.500 unità, in aumento di 1.500 unità rispetto nella settimana precedente (204.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 9 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.782.000, in aumento di 6.000 dal dato rivisto della settimana scorsa e oltre le 1.776.000 attese.

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