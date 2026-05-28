USA, richieste sussidi disoccupazione +215 mila: peggio di attese

Nella settimana al 22 maggio

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 22 maggio, i "claims" sono risultati pari a 215 mila unità, in aumento di 5.000 unità rispetto alle 210 mila della settimana precedente (rivisto da 209 mila) e alle 2111 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 209.000 unità, in aumento di 6.250 unità rispetto nella settimana precedente (202.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 16 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.786.000, in aumento di 6.000 dal dato rivisto della settimana scorsa e oltre le 1.771.000 attese.

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