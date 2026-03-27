Milano 17:15
43.357 -0,79%
Nasdaq 17:15
23.319 -1,13%
Dow Jones 17:15
45.481 -1,04%
Londra 17:15
9.959 -0,13%
Francoforte 17:15
22.308 -1,35%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,92% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.298,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,92% alle 16:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,92% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 43.298,34 punti.
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