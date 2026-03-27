Milano 26-mar
43.702 -0,71%
Nasdaq 26-mar
23.587 -2,38%
Dow Jones 26-mar
45.960 -1,01%
Londra 26-mar
9.972 -1,33%
Francoforte 26-mar
22.613 -1,50%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 24.856,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 24.856,43 in apertura.
Condividi
```