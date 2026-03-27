Milano 15:07
43.296 -0,93%
Nasdaq 15:07
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Dow Jones 15:07
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Londra 15:07
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Borsa: Seduta negativa per il Dow Jones, in discesa dello 0,12%

Il Dow Jones prende il via a 45.904,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Dow Jones, in discesa dello 0,12%
L'indice del principale listino USA presenta una flessione dello 0,12%, a quota 45.904,25 in apertura.
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