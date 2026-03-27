Milano 26-mar
43.702 -0,71%
Nasdaq 26-mar
23.587 -2,38%
Dow Jones 26-mar
45.960 -1,01%
Londra 26-mar
9.972 -1,33%
Francoforte 26-mar
22.613 -1,50%

Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,20%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.889,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,20%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,20%, dopo aver aperto a 3.889,08 punti.
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