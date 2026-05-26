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/ Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,96%
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,96%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.152,57 punti
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Finanza
26 maggio 2026 - 03.38
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Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,96%, a quota 4.152,57 in apertura.
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