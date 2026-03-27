Milano 12:53
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Francoforte: giornata negativa in Borsa per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Hochtief
A picco la big tedesca delle costruzioni, che presenta un pessimo -5,39%.
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