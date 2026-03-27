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Venerdì 27 Marzo 2026, ore 13.09
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/ Francoforte: giornata negativa in Borsa per Hochtief
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Hochtief
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 13.00
A picco la
big tedesca delle costruzioni
, che presenta un pessimo -5,39%.
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