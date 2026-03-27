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Francoforte: rosso per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per RWE
Seduta in ribasso per la compagnia energetica tedesca, che mostra un decremento del 3,43%.
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