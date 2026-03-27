Francoforte: rosso per RWE

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia energetica tedesca , che sta segnando un calo del 3,43%.



L'andamento di RWE nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo del produttore tedesco di energia suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 55,71 Euro e supporto visto a quota 53,07. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 58,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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