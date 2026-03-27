Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit Evonik Industries, che lievita del 3,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Evonik Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,95%, rispetto a -2,08% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Evonik Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,28 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,99. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```