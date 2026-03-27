Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit Evonik Industries , che lievita del 3,59%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Evonik Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,95%, rispetto a -2,08% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Evonik Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,28 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,99. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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