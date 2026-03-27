Londra: andamento rialzista per Astrazeneca
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che avanza bene del 2,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astrazeneca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Astrazeneca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 140,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 144. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 138,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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