Londra: andamento rialzista per Astrazeneca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda globale biofarmaceutica britannica , che avanza bene del 2,99%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astrazeneca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Astrazeneca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 140,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 144. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 138,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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