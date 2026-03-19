Milano 14:14
43.504 -2,76%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:14
10.004 -2,92%
Francoforte 14:14
22.789 -3,03%

Londra: andamento rialzista per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per BP
Avanza il gruppo petrolifero inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.
Condividi
```