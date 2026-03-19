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Londra: andamento rialzista per BP
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 13.00
Avanza il
gruppo petrolifero inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.
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