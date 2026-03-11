Milano 14:57
44.804 -0,88%
Nasdaq 14:57
25.020 +0,26%
Dow Jones 14:57
47.425 -0,59%
Londra 14:58
10.329 -0,80%
Francoforte 14:56
23.666 -1,26%

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Telefonica
Ribasso composto e controllato per l'azienda di telefonia spagnola, che presenta una flessione del 2,02% sui valori precedenti.
